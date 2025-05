Proposto referendum per l’indipendenza della Sicilia

agenzia

Comitato deposita richiesta per raccolta firme all'Ars

PALERMO, 15 MAG – Nel giorno in cui ricorre l’anniversario dello Statuto Siciliano, è stata protocollata all’Ars la richiesta di autorizzazione per la raccolta delle firme per indire il referendum d’iniziativa popolare per l’indipendenza della Sicilia. Un’idea accarezzata nell’immediato dopoguerra con la nascita del Mis, il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia che tentò anche una insurrezione separatista con la formazione nel febbraio 1945 di un gruppo paramilitare, l’Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia. Proprio per contrastare queste spinte secessioniste fu concessa l’Autonomia alla Sicilia, la prima regione italiana ad avere uno Statuto speciale. Per gli organizzatori del referendum sull’indipendenza della Sicilia si tratta di un “momento storico”, perché una richiesta di questo genere non era mai stata promossa in passato, anche se l’eventuale ammissibilità dovrà essere valutata dalla Corte Costituzionale. “La Sicilia è una Terra continuamente spogliata dalla politica regionale e nazionale – dicono i promotori dell’iniziativa – ed è tempo che i Siciliani riacquistino la loro dignità di popolo che meritano. Da adesso iniziamo questo cammino verso l’indipendenza”. A presentare la richiesta di referendum il comitato dei 10 che si è costituito da diversi mesi per mettere a punto la richiesta di autorizzazione per la raccolta delle firme. Molti dei componenti vengono dall’esperienza dei forconi. Il comitato nasce da esperienze diverse, sociali, imprenditoriali, lavorative e associative.

