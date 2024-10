Prosegue il rally del petrolio, sale anche il gas

agenzia

In aumento l'oro e i rendimenti dei titoli di Stato

MILANO, 02 OTT – Materie prime in tensione mentre si attendono gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. In aumento anche l’oro, bene rifugio per eccellenza e i rendimenti dei titoli di Stato, mentre le Borse si mostrano caute. Prosegue il rally del petrolio Usa che sale oltre i 72 dollari al barile (Wti +3,5% a 72,4 dollari al barile) e quello del Mare del Nord si avvicina ai 76 (Brent +2,9% a 75,70 dollari al barile). Il rialzo anche il gas che guadagna lo 0,6% a 39,5 euro al megawattora. Tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in netto rialzo. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 133 punti, con il tasso del decennale italiano che guadagna sette punti base al 3,44% e quello tedesco al 2,11%. Cresce di dieci punti il titolo inglese che si attesta al 4,04%. In aumento l’oro che raggiunge i 2.659 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,4 per cento.

