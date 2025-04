Protesta contro Lega A, lancio di fumogeni a Bergamo

agenzia

Tifosi Atalanta provocano sospensione di 2 minuti della gara

ANSA – BERGAMO, 27 APR – La partita tra Atalanta e Lecce è stata sospesa per circa 2 minuti dall’arbitro Federico La Penna a causa del lancio sul terreno di gioco di mezza dozzina di fumogeni da parte dei tifosi di casa della Curva Nord. Dopo un quarto d’ora di silenzio, i cori del settore più caldo del tifo bergamasco al Gewiss Stadium di Bergamo sono iniziati proprio per protesta contro il mancato rinvio della partita dopo la morte giovedì del fisioterapista ospite Graziano Fiorita. Al coro di ‘Lega italiana figli di p…a’, i sostenitori nerazzurri hanno anche esposto per poco tempo lo striscione ‘Lega Calcio. vergogna!” poi subito ritirato. Sciopero totale del tifo, invece, in Curva Sud, col settore ospiti semivuoto in cui è stato esposto un enorme nastro nero di stoffa in segno di lutto.

