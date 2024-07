Protesta di quattro detenuti con spranghe in carcere Venezia

agenzia

Uilpa, 'a Santa Maria Maggiore 245 detenuti su 159 posti'

VENEZIA, 24 LUG – Quattro detenuti della Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia hanno inscenato una protesta, usando spranghe di ferro ricavate dalle brande. L’episodio viene reso noto dal Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, è avvenuto la scorsa notte ed è rientrato intorno alle ore 8:00. “I detenuti – riferisce De Fazio – appartengono a una sezione che ospita una trentina di ristretti in un carcere che ne contiene complessivamente 245, a fronte di una capienza massima di 159 posti. A ciò fa da contraltare la penuria degli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di 18mila operatori a livello nazionale e di un centinaio di unità a Venezia, su 145 presenti. In queste condizioni, senza reali protocolli d’intervento operativo su cui si sia stati formati, con equipaggiamenti inadeguati e con la spada di Damocle della denuncia per tortura a ogni intervento di legalità, è davvero proibitivo operare”.

