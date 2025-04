Proteste pro-Gaza, sì di un giudice Usa a deportazione di Khalil

agenzia

Revocata carta verde al giovane attivista di origine palestinese

NEW YORK, 11 APR – Un giudice della Louisiana ha dato luce verde alla deportazione di Mahmoud Khalil, l’ex studente arrestato in marzo per aver partecipato all’organizzazione delle manifestazioni pro-Gaza nel campus di Columbia. Khalil aveva la carta verde all’atto dell’arresto ma il documento che garantisce la residenza permanente negli Usa gli era stato revocato dal dipartimento di Stato. La giudice Jamee Comans ha detto di non avere autorità per contestare la decisione del Segretario di Stato Marco Rubio che aveva definito la presenza degli giovane negli Usa “una minaccia per la politica estera degli Stati Uniti contro l’antisemitismo” in America e nel mondo. Khalil, che ha 30 anni ed è sposato con un’americana, non sarà deportato immediatamente. La giudice ha dato al giovane fino al 23 aprile per chiedere una pausa dell’ordine di espulsione: se i suoi avvocati non presenteranno il ricorso in tempo, l’ex studente sarà trasferito in Siria, dove è nato, o in Algeria, Paese di cui è cittadino.

