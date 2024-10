Protezione civile, allerta gialla per il meteo in 5 regioni

agenzia

Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Fvg

ROMA, 01 OTT – Il progressivo approfondimento di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale verso il nostro Settentrione determinerà, nella giornata di domani, una fase di tempo perturbato su parte delle regioni del Nord e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana settentrionale ed Emilia-Romagna, in estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti sud-occidentali su Toscana settentrionale ed Appennino emiliano. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su alcuni settori di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

