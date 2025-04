Protezione civile: Casellati, ‘presto legge delega per semplificazione normativa’

agenzia

Roma, 4 apr. “Abbiamo avviato una collaborazione con il ministro Musumeci per presentare una delega specifica di riordino della materia” relativa alla Protezione civile. Lo ha annunciato il ministro per le Riforme e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, intervenendo gli Stati generali della Protezione civile.

“Questo intervento normativo -ha spiegato- si sviluppa su più fronti e prevede, tra le altre cose: la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici; l’accelerazione dei tempi di intervento per i soggetti colpiti da calamità; la riduzione dei tempi di erogazione dei fondi destinati alla ripresa immediata delle attività economiche; una semplificazione delle procedure per l’assunzione del personale necessario alla continuità economica. Se non si riattiva rapidamente l’economia dopo un evento calamitoso, infatti, si rischia lo spopolamento delle aree colpite, con la conseguente perdita dell’identità e delle radici di intere comunità”.