Protezione civile di Gaza, ‘almeno 18 uccisi dall’alba di oggi’

agenzia

Sette persone colpite mentre cercavano aiuti umanitari

GAZA, 17 AGO – E’ di almeno 18 morti il bilancio dei raid israeliani a Gaza oggi: lo riferisce la Protezione civile della Striscia, precisando che 7 persone sono state uccise mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari. Altre 7 persone sono morte nel raid contro un ospedale a Gaza City. Quattro civili sono stati uccisi e altri feriti in un attacco aereo israeliano contro una tenda che ospitava sfollati vicino alle torri di Taiba, a ovest di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

