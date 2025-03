Protezione civile Gaza, ‘436 morti dalla ripresa dei raid’

agenzia

Un precedente bilancio di '970 morti' è stato poi ridimensionato

GAZA, 19 MAR – Almeno 436 persone sono rimaste uccise dalla ripresa dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, nella notte tra lunedì e martedì. Lo riferisce all’Afp la Protezione civile di Gaza. Il portavoce del ministero della Sanità del governo di Hamas, Zaher al-Wahidi, ha confermato questo bilancio all’Afp che in precedenza aveva invece parlato di “970 morti in 48 ore” in una notizia poi annullata.

