Province: Schlein, ‘congratulazioni e buon lavoro a Gandolfi’

Roma, 10 dic. “Congratulazioni e buon lavoro a Pasquale Gandolfi, eletto alla presidenza dell’Unione delle province Italiane. Con l’esperienza maturata fino ad ora, saprà guidare le Province tutelandone prerogative e compiti in un momento particolarmente delicato per gli enti locali, che sono e devono continuare ad essere punto di riferimento concreto e solido per i cittadini. Grazie infine a Michele de Pascale che ha autorevolmente guidato l’Associazione fino ad oggi”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

