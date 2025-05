Prysmian chiude il trimestre con ricavi per 4,77 miliardi

agenzia

Utile in calo a 150 milioni, confermate le stime per l'anno

MILANO, 08 MAG – Prysmian ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi in crescita del 5% a 4,77 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è balzato invece del 27,9% a 527 milioni, grazie anche al contributo di Encore Wire. In calo del 18,9% a 150 milioni l’utile netto, con una generazione di cassa salita del 20,7% a quasi 1 miliardo di euro, mentre i ricavi derivanti da soluzioni sostenibili hanno raggiunto il 42,9% e l’utilizzo dei materiali riciclati il 18,8%. Confermate le stime per l’intero esercizio e la chiusura dell’acquisizione di Channell Commercial Corporation entro il secondo trimestre. L’amministratore delegato Massimo Battaini sottolinea i “solidi margini” e la “eccellente generazione di cassa” del gruppo. “In questo trimestre – ricorda – abbiamo condiviso anche i nostri obiettivi di medio termine al Capital Markets Day lo scorso marzo, definendo la direzione per una crescita organica sostenuta dalla nostra evoluzione di lungo termine da produttore di cavi a fornitore di soluzioni”. “Questi risultati – sottolinea Battaini – confermano i continui progressi compiuti verso gli obiettivi indicati e ci permettono di confermare la guidance per il 2025, nonostante lo scenario macroeconomico incerto, rimanendo focalizzati sull’accelerazione della crescita e della redditività nei prossimi mesi.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA