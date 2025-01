Pugilato: De Carolis, la mia nomina a dt azzurro è un privilegio

agenzia

"Subito al lavoro dal 10 gennaio col primo raduno"

ROMA, 07 GEN – “E’ per me un privilegio poter contribuire allo sviluppo di uno sport che amo in tutte le sue forme, anche in questa nuova veste di direttore tecnico della nazionale elite di pugilato maschile e femminile, a fianco del direttore sportivo Biagio Zurlo e dei tecnici convocati Clemente Russo, Patrizio Sumbu Kalambay e Laura Tosti”. Lo afferma, in una dichiarazione diffusa dalla Fpi, il nuovo dt azzurro, Giovanni De Carolis. “Sarà fondamentale lavorare a stretto contatto con tutti gli allenatori, creando un dialogo costante per condividere idee e metodi di lavoro – prosegue l’ex campione mondiale dei supermedi -. Ci impegneremo in una ricerca continua dei migliori talenti, dando a ogni giovane promettente l’opportunità di dimostrare il proprio valore e di guadagnarsi un posto nella squadra azzurra. Indossare questa maglia è un onore immenso, e faremo di tutto per trasmetterne il valore a chi ne sarà portatore. Meritocrazia e abnegazione saranno i pilastri del nostro lavoro. Inizieremo con il primo raduno il 10 gennaio presso il Centro sportivo olimpico dell’esercito (Cseo), preparandoci alle importanti sfide del programma World Boxing”. “Sono consapevole che il compito non sarà semplice, ma negli ultimi vent’anni ho affrontato sfide che sembravano impossibili, e darò tutto me stesso per onorare questa nuova responsabilità. Grazie a chi ha riposto la propria fiducia in me. Ora è il momento di far parlare i fatti”, conclude De Carolis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA