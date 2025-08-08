Pugilato: Mondiali Elite; azzurri vanno ad allenarsi in Turchia

agenzia

De Carolis 'inizia fase più difficile, ma anche la più bella'

ROMA, 08 AGO – A poco meno di un mese dai Mondiali, i primi sotto l’egida della nuova federazione internazionale ‘World Boxing’, in programma a Liverpool dal 4 al 14 settembre, la Nazionale Italiana Elite maschile e femminile è impegnata nell’ultimo e intenso periodo di preparazione. Dopo lo stage di allenamento svoltosi al PalaPellicone, il Centro Fijlkam di Ostia, gli azzurri e lo staff tecnico Fpi sono partiti da Fiumicino per raggiungere Kostomanu, in Turchia, dove da domani a domenica 17 agosto prenderanno parte al ‘Training Camp’ Internazionale Elite M/F. Una decina di giorni di allenamento serrati a cui seguirà, dal 20 agosto al 2 settembre, l’ultimo raduno ad Assisi presso il Centro Nazionale di Pugilato di Santa Maria degli Angeli. L’obiettivo è decisamente importante e l’Italia Boxing Team è concentrata e proiettata verso l’evento mondiale che si svolgerà nella M&S Bank Arena della città dei Beatles e a cui prenderanno parte oltre 500 pugili in rappresentanza di 70 paesi. La sfida è già iniziata per il Direttore Tecnico delle nazionali Giovanni De Carolis: “Siamo nel pieno della preparazione per i Mondiali di Liverpool. Il lavoro è stato avviato a gennaio – spiega – e in questi sei mesi abbiamo trovato nuovi equilibri. A Ostia abbiamo svolto una fase di carico e in Turchia avremo modo di confrontarci con squadre di valore, come quella turca e uzbeka. Fino al 17 agosto, quindi, saremo impegnati in una fase specifica di sparring. Al rientro, ci aspettano altri giorni di lavoro altamente costruttivo ad Assisi, dove ci alleneremo insieme alla nazionale brasiliana, agli azzurri Under 23 e a un team di quotati pugili Pro, che si metteranno a disposizione dei nostri per migliorare esperienza, ritmo, durezza e tecnica. Sono fiducioso, ora inizia la fase più difficile ma anche quella più bella”. In partenza per la Turchia anche il coach azzurro, due volte argento olimpico nei pesi massimi, Clemente Russo. “La preparazione sta andando benissimo, gli azzurri sono carichi – le sue parole – e stanno mettendo in pratica tutti i nostri insegnamenti, seguendo gli allenamenti con intensità e disciplina. Speriamo di disputare un ottimo mondiale. Per ora, nel percorso che ci eravamo prefissati, siamo già a buon punto non solo a livello fisico e tecnico ma soprattutto a livello mentale, perché il gruppo si è riunito e condivide le stesse emozioni e gli stessi obiettivi”. A mettersi alla prova in terra turca saranno nel settpre maschile Salvatore Attrattivo (50 Kg), Tommaso Sciacca (55 Kg), Michele Baldassi (60 Kg), Giuseppe Canonico (60 Kg), Gianluigi Malanga (65 Kg), Giacomo Giannotti (65 Kg), Salvatore Cavallaro (70 Kg), Gabriele Guidi Rontani (75 Kg), Remo Salvati (75 Kg), Vincenzo Lizzi (85 Kg), Aziz Abbes Mouhiidine (90 Kg) e Diego Lenzi (+91 Kg). Per il settore femminile vanno in Turchia Giovanna Marchese (48 Kg), Lucia Elena Ayari (51 Kg), Sirine Charaabi (54 Kg), Rebecca Nicoli (60 Kg) e Melissa Gemini (75 Kg).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA