Pugilato: preolimpico Bangkok; l’azzurra Gemini ai quarti

agenzia

Domani la sfida che vale la qualificazione per Parigi 2024

ROMA, 01 GIU – Giornata positiva per l’Italia agli ottavi femminili del World Qualifying Tournament di Bangkok. L’ultima speranza azzurra, Melissa Gemini (75 kg W), si e’ imposta al Huamak Stadium conquistando il passaggio ai quarti, incontro valido per la qualificazione olimpica, programmato per domani, ultima giornata di gara del Torneo. Concentrata sull’obiettivo, la Gemini ha superato, in velocita’ e precisione, la turca Busra Isildar per 5 a 0. Le speranze per la nazionale italiana di pugilato di battere il record di qualificati ai giochi olimpici sono aggrappate quindi all’atleta di Viterbo, che, dopo la chance sfumata al Torneo di Busto Arsizio, non ha smesso di inseguire il sogno verso Parigi 2024. In Thailandia staccheranno il biglietto per la Francia ben 51 atleti, 23 donne e 28 uomini, dei 630 partecipanti in 13 categorie di peso. Saranno sette le categorie di peso previste per gli uomini per un totale di 124 atleti (16 posti per i 51 kg, 18 posti per i 57 kg, 20 posti per i 63,5 kg e altrettanti per i 71 kg, 18 posti per gli 80 kg, 16 posti per i 92 kg e per i +92 kg) e sei quelle previste per le donne per un totale di 124 posti, con alcune novità dal punto di vista della ripartizione, sono infatti 22 i posti nei tornei 50 kg, 54 kg, 57 kg e 60 kg , 20 per la categoria 66 kg e 16 per quella dei 75 kg. Tutta la squadra azzurra ora e’ impegnata a fare il tifo per la nostra portacolori, ad un passo dalla rosa degli atleti gia’ qualificati: Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Chaarabi (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg).

