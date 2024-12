Pugilato: rinviato match mondiale dei super-gallo Inoue-Goodman

agenzia

Lo sfidante infortunato a un occhio, si combatterà il 24 gennaio

TOKYO, 14 DIC – L’incontro tra il giapponese Naoya Inoue, campione unificato (WBC, WBA, IBF e WBO) dei super-gallo, e Sam Goodman, in programma a Tokyo il 24 dicembre, è stato rinviato a causa dell’infortunio ad un occhio dello sfidante australiano, ha annunciato la sua squadra. “Siamo stati informati oggi da Goodman che aveva subito un infortunio. Abbiamo deciso di rinviare l’incontro dopo aver parlato con la squadra di Goodman sullo stato del suo recupero”, ha detto Inoue in un comunicato, specificando che l’incontro avrà luogo il 24 gennaio. Goodman si è infortunato all’occhio sinistro durante la sua ultima sessione di allenamento prima di recarsi in Giappone per affrontare il campione indiscusso dei super-gallo. Inoue, 31 anni e imbattuto in 28 incontri (di cui 25 prima del limite), metterà in palio tutti i suoi titoli per la terza volta da quando ha unificato la categoria nel dicembre 2023. A settembre ha difeso con successo i suoi titoli battendo l’irlandese TJ Doheny al settimo round. L’incontro con Goodman (19 vittorie di cui otto per KO) sarà l’ultimo in Giappone, prima di un combattimento in programma a Las Vegas l’anno prossimo.

