Puglia: Bavaro (Avs), ‘confronto aperto ma serve regia politica coalizione’

Roma, 6 ago. “Per le regionali in Puglia c’è un confronto aperto, ma la regia richiederebbe un maggior protagonismo dei gruppi dirigenti nazionali della coalizione. Siano stati la prima forza politica a caldeggiare la discesa in campo di Decaro già nello scorso gennaio, ora attendiamo che si chiarisca il quadro generale”. Lo afferma il responsabile Mezzogiorno di Sinistra Italiana Nico Bavaro in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.

“E vogliamo essere chiari – prosegue l’esponente di Avs – anche su un altro punto: Vendola, che non è nelle Istituzioni da oltre 10 anni, non può essere oggetto polemico di richiesta di rinnovamento. Ci sono piuttosto tanti assessori e consiglieri uscenti che sono da decenni lì al pari di sindaci alla fine del secondo mandato ora in rampa di lancio”.