Puglia: Bellanova (Iv), ‘punta iceberg di sistema sbagliato, noi unici a opporci’

Roma, 12 apr. “Le vicende di questi giorni rappresentano solo la punta dell’iceberg di un modello sbagliato di politica, attraverso cui nella nostra regione da anni si occupa il potere con i propri fedelissimi, a scapito del bene comune”. Lo scrive sui social la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“Non si tratta solo di una questione giudiziaria (di cui sarà la magistratura a farsi carico): è il risultato di anni di malapolitica, di metodi opachi, di gestione notabilare del potere, di concezione proprietaria del partito, a cui in pochi abbiamo avuto la forza di opporci, denunciandone le storture e chiedendo a gran voce verità e giustizia”, spiega Bellanova.