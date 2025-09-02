Puglia: Bonelli, ‘dopo Emiliano passo indietro Vendola? No, è Avs che fa sue liste’**

agenzia

Roma, 2 set. La candidatura di Nichi Vendola in Puglia per Avs resta, almeno al momento, non in discussione. E non cambia il quadro, il possibile passo indietro di Michele Emiliano dopo un incontro ieri con Francesco Boccia. Lo spiega Angelo Bonelli, interpellato dall’Adnkronos. Se Emiliano non sarà candidato, questo cambierebbe qualcosa anche per Vendola? “No, è Avs che fa le sue liste”, la risposta del leader verde.

