Puglia: Emiliano, ‘Decaro? Mi sono un po’ arrabbiato ma lo sosterrò’

Roma, 16 set. “Io dissi a Decaro che mi sarei candidato a suo sostegno. Era tutto tranquillo. Non mi sento tradito. La lettura psicologica di questa cosa mi è chiara, non mi è chiaro invece perché non ci sia stata la capacità di Decaro di capire che iniziare così non era una cosa utile. Io sono un po’ arrabbiato: mi ha fatto esporre sulla candidatura e poi ho letto sul giornale che non voleva mi candidassi”. Lo dice Michele Emiliano a ‘Dieci minuti’ su Rete4.