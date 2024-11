Puglia: Meloni, ‘accordo coesione mobilita 6,5 mld investimenti’

agenzia

Roma, 29 nov. “Mettiamo a disposizione con questo accordo risorse del Fondo di sviluppo e coesione per 4,6 miliardi. Se aggiungiamo la quota di cofinanziamento dei Comuni, della Regione, gli altri fondi europei e nazionali, questo accordo mobilita complessivamente 6,5 miliardi di euro di investimenti”, risorse che finanzieranno “quasi 470 progetti strategici per la Puglia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Bari alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA