Puglia: Morani (Pd), ‘Conte lucra per uno zero virgola a europee’

Roma, 12 apr. “Le vicende giudiziarie in Puglia ci preoccupano moltissimo e non si può fare finta di niente, ma la risposta è stata immediata”, sia a livello regionale che della segretaria Pd Elly Schlein, ma il punto è che “con le elezioni europee alle porte, dove la competizione è proporzionale e i cittadini voteranno i singoli partiti. Conte prova ad approfittare di questa vicenda, di questo momento di difficoltà del Partito Democratico in Puglia, per provare a lucrare lo 0,1-0,2 per cento”. Lo ha detto Alessia Morani, componente della direzione Pd a Tagadà, su La7. Uno 0,1-0,2% – ha sottolineato Morani – perché “di questo si tratta perché poi i cittadini italiani sono più intelligenti rispetto alla spregiudicatezza di qualcuno”.

