Puglia: Renzi, ‘doppio scandalo caso Emiliano-Pisicchio’

agenzia

Roma, 19 apr “Dalle cronache appare che il presidente Emiliano fosse a conoscenza di una indagine penale nei confronti di Pisicchio. E da quello che si legge Emiliano avrebbe detto all’improvviso a Pisicchio: dimettiti o ti caccio. Se i fatti corrispondono al vero, si tratta di un doppio scandalo”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“1. Qualcuno tra gli inquirenti informava Emiliano? Come faceva Emiliano a sapere dell’indagine? 2. ⁠Emiliano usa le informazioni ricevute per gestire i rapporti politici in Puglia. E lo fa in modo arrogante e violento. La Puglia non cambierà mai finché sarà governata da Michele Emiliano e da quelli come lui”, conclude Renzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA