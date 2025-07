Pullman Flixbus si ribalta, 20 feriti in autostrada in Germania

agenzia

Viaggiavano da Copenaghen verso Vienna

BERLINO, 04 LUG – In un incidente stradale, un pullman Flixbus si è ribaltato sul fianco lungo la A19 nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nella località di Roebel. È accaduto intorno alle 2.40 del mattino. Stando al bilancio riportato dai media, fra cui Dpa, 20 persone sono rimaste ferite, e una di loro sarebbe in condizioni gravissime. Con 53 persone a bordo, il pullman era partito da Copenaghen e avrebbe dovuto raggiungere Vienna. La circolazione del traffico è stata chiusa in direzione Berlino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA