agenzia

A Kazan in occasione del vertice dei Paesi Brics

MOSCA, 04 SET – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere in programma un incontro con quello cinese Xi Jinping in occasione del vertice dei Paesi Brics in programma a Kazan, in Russia, il mese prossimo. Lo riferisce la Tass.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA