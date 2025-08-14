Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche

agenzia

Per assicurare 'la pace nel mondo'

MOSCA, 14 AGO – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i prossimi contatti tra Usa e Russia, dopo il vertice di domani, potranno essere dedicati a nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, ciò che potrebbe garantire “la pace in tutto il mondo”. Tale obiettivo, ha insistito Putin, potrà essere raggiunto “se raggiungiamo accordi nella sfera degli armamenti offensivi strategici nei prossimi stadi” dei negoziati. Lo riferisce l’agenzia Tass. Il New Start, l’ultimo trattato ancora in vigore sul controllo degli armamenti tra Mosca e Washington, scadrà il prossimo febbraio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA