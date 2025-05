Putin, ‘eliminare cause della guerra e garanzie per la Russia’

agenzia

Lo zar insiste sugli obiettivi del conflitto in Ucraina

ROMA, 18 MAG – Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a spiegare gli obiettivi della Russia nella guerra in Ucraina. “L’operazione militare speciale” deve portare all’ “eliminazione delle cause”, “creare le condizioni di una pace duratura”, “garanzie di sicurezza per lo Stato russo” e “la protezione dei cittadini di lingua russa in Ucraina”, ha insistito Putin, in una conversazione con il giornalista del Vgtrk Pavel Zarubin, ripresa dalla Tass.

