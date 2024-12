Putin, evacuiamo 4.000 combattenti iraniani dalla Siria

agenzia

'Su loro richiesta. Nostri obiettivi nel Paese raggiunti'

ROMA, 19 DIC – La Russia sta evacuando circa 4.000 combattenti iraniani dalla Siria “su loro richiesta”: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella sua conferenza stampa di fine anno, citato dalla Tass. Il presidente ha aggiunto che “la Russia spera ci saranno pace e tranquillità in Siria, e mantiene rapporti con tutte le parti”. Putin ha quindi sottolineato che “la Russia ha in linea di massima raggiunto i suoi obiettivi in Siria”.

