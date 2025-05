Putin giovedì incontra Fico, discuteranno anche di Ucraina

agenzia

In programma anche un colloquio con Vucic sui Balcani

MOSCA, 06 MAG – Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà venerdì a Mosca il primo ministro slovacco Robert Fico per discutere tra l’altro “la situazione in Ucraina” e il presidente serbo Alekandar Vucic per affrontare anche “la situazione nei Balcani occidentali”. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dall’agenzia Interfax.

