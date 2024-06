agenzia

Intervista con l'ANSA e altre principali agenzie internazionali

SAN PIETROBURGO, 05 GIU – Gli Usa “non combattono per l’Ucraina ma per la propria leadership nel mondo, e per questo non vogliono che la Russia prevalga”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva all’ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali.

