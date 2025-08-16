‘Putin ha chiesto a Trump il ritiro di Kiev dal Donetsk’

agenzia

Ft, la richiesta in cambio del congelamento del resto del fronte

NEW YORK, 16 AGO – Vladimir Putin ha chiesto all’Ucraina di ritirarsi dalla regione orientale di Donetsk come condizione per porre fine alla guerra. E il presidente russo ha detto a Donald Trump che avrebbe potuto congelare il resto della linea del fronte, nelle oblast di Zaporizhzhia e Kherson, se le richieste principali fossero state soddisfatte. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.

