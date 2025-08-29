Putin in Cina vedrà Xi, Modi, Pezeshkian e Erdogan

agenzia

In preparazione incontro con leader nordcoreano Kim Jong-un

MOSCA, 29 AGO – Il presidente russo Vladimir Putin avrà diversi incontri bilaterali durante la sua visita in Cina, dal 31 agosto al 3 settembre, in occasione del vertice dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai e delle celebrazioni per la fine della Seconda guerra mondiale. Putin vedrà il leader cinese Xi Jinping, il presidente iraniano Massud Pezeshkian, quello turco Recep Tayyip Erdogan e il premier indiano Narendra Modi. Lo riferisce il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe. Ushakov ha aggiunto che è in fase di preparazione anche un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA