Putin loda Xi: il leader cinese è saggio e visionario

Presidente russo alla Xinhua: 'Ruolo speciale nei nostri legami'

PECHINO, 15 MAG – Il partenariato tra Russia e Cina “si basa sempre sull’uguaglianza e sulla fiducia reciproca, sul rispetto della sovranità e sulla considerazione degli interessi reciproci. Il presidente Xi Jinping, un leader saggio e visionario, svolge un ruolo speciale e di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali”. In un’intervista scritta alla Xinhua alla vigilia della sua visita in Cina, il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato che con Xi “ci siamo incontrati per la prima volta a marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci chiamiamo regolarmente”. “Xi mantiene uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto e allo stesso tempo professionale”. Gli incontri non sono solo “un dialogo tra vecchi amici ma anche un fruttuoso scambio di opinioni sulle agende bilaterali e internazionali”. Russia e Cina stanno promuovendo la prosperità di entrambe le nazioni attraverso “una cooperazione ampliata, paritaria e reciprocamente vantaggiosa in campo economico e culturale”, mentre consolidando “il coordinamento della politica estera nell’interesse della costruzione di un giusto ordine mondiale multipolare” si rafforzando le basi “per il futuro successo del nostro partenariato strategico globale di coordinamento per la nuova era”. Putin ha ricordato che nel 2023 il presidente Xi ha scelto la Russia come prima destinazione della sua prima visita di stato appena confermato al vertice della Repubblica popolare per un inedito terzo mandato, tenendo colloqui bilaterali approfonditi per cinque-sei ore, seguiti da eventi ufficiali sostanziali. “Questo livello senza precedenti di partenariato strategico tra i nostri Paesi ha determinato la mia scelta della Cina come primo Stato da visitare dopo l’insediamento ufficiale come presidente della Federazione Russa”, ha sottolineato Putin, ricordando “le profonde e durature amicizia e cooperazione tra i popoli di Russia e Cina”, pilastri delle relazioni bilaterali. Oggi, i rapporti hanno raggiunto il livello più alto della storia e, nonostante la difficile situazione internazionale, continuano a svilupparsi.

