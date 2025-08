Putin, non cambiano le nostre condizioni per la pace

agenzia

Annessione Crimea e 4 regioni e rinuncia di Kiev alla Nato

MOSCA, 01 AGO – Il presidente russo Vladimir Putin ha riaffermato oggi che per arrivare alla pace in Ucraina rimangono valide le condizioni da lui poste un anno fa: riconoscimento come russe della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate dai russi e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Lo riferisce l’agenzia Tass. Putin ha sottolineato “la dinamica positiva al fronte” per le truppe di Moca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA