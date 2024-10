agenzia

'Mia partecipazione rovinerebbe l'evento'

MOSCA, 18 OTT – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che non parteciperà al vertice del G20 in Brasile a novembre perché il suo arrivo avrebbe “rovinato” l’evento. “In pratica, rovineremmo il lavoro del G20” ha detto Putin, aggiungendo: “Troveremo qualcun altro in Russia che presenterà degnamente gli interessi del nostro paese in Brasile”.

