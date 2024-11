agenzia

'Nessun sistema al mondo è capace di intercettarli'

MOSCA, 22 NOV – Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la “produzione in serie” di missili ipersonici Oreshnik come quello testato ieri in Ucraina. “Nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo”, ha affermato Putin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA