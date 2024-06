Putin, quasi 700mila soldati russi combattono in Ucraina

agenzia

'Il nemico fermi gli attacchi altrimenti penseremo a come agire'

ROMA, 14 GIU – “Ci sono quasi 700.000 soldati russi nella zona delle operazioni militari speciali”, in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, scrivono le agenzie russe Tass e Interfax. “Se il nemico non ferma gli attacchi sulle nostre comunità, penseremo a come agire per respingere questa minaccia”, ha precisato il presidente in un incontro con i partecipanti al programma Time of Heroes.

