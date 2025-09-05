Putin, ‘se si raggiunge la pace, nessun bisogno di truppe’

agenzia

'Se ci sarà un accordo la Russia lo rispetterà'

MOSCA, 05 SET – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che, se si potesse raggiungere un accordo di pace sull’Ucraina, non ci sarebbe bisogno di truppe straniere. “Se si raggiungessero decisioni che portassero alla pace, a una pace a lungo termine, allora semplicemente non vedo il motivo della loro presenza sul territorio ucraino. Perché se si raggiungessero accordi, nessuno dubiti che la Russia li rispetterebbe pienamente”, ha affermato il leader del Cremlino, parlando a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo, all’Eastern Economic Forum (Eef). “La parte ucraina vuole questo incontro e lo ha proposto. Io dico, siamo pronti, venite. Garantiremo le necessarie condizioni di lavoro e di sicurezza, una garanzia del 100%”: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico di Vladivostok.”Se ci dicono che vogliono incontrarci e che dovremmo andare da qualche parte per avere l’incontro, credo che queste richieste siano semplicemente eccessive. Se vogliono incontrarci, siamo pronti. Il miglior luogo è la capitale della Russia, la città eroina Mosca”, ha detto ancora Putin, ripreso stavolta da Interfax. Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che Mosca si oppone a un eventuale ingresso dell’Ucraina nella Nato a causa di quelli che sostiene essere “interessi di sicurezza a lungo termine della Russia”. Il presidente russo Vladimir Putin afferma di non aver “ancora discusso dei risultati delle consultazioni in Europa” sull’Ucraina con il presidente americano Donald Trump, ma di “mantenere” con lui “un dialogo aperto” e di “aver concordato di chiamarsi a vicenda, di contattarsi e di accordarsi, se necessario”.

