‘Putin valuta risposta attacchi in Russia con molta attenzione’

agenzia

Cremlino, 'operazione militare speciale in Ucraina continuerà'

ROMA, 15 SET – Il presidente russo Vladimir Putin tratta la discussione sulla risposta russa ad eventuali attacchi sul suo territorio con armi occidentali “con estrema attenzione”, ma la Russia ha sicuramente le capacità per una risposta. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista alla tv Rossiya-1, citato da Interfax. “Il presidente è sempre estremamente attento a questo. Abbiamo sufficienti capacità militari e sufficienti capacità economiche in termini di supporto alle Forze armate. L’operazione militare speciale continuerà e tutti gli obiettivi saranno raggiunti”, ha aggiunto Peskov. “Abbiamo abbastanza specialisti ed esperti che stanno discutendo di questa questione molto attivamente”.

