Qatar abbandona mediazione, ‘ufficio Hamas non serve più’

Messaggio anche a Israele: 'Su Gaza manca volontà di accordo'

DUBAI, 09 NOV – Il Qatar si ritira dalla mediazione per un cessate il fuoco a Gaza e in questo quadro ha stabilito che l’ufficio di Hamas “non serve più a nessuno scopo”. Lo ha reso noto una fonte diplomatica confermando quanto già emerso ieri dai media israeliani. “I qatarini hanno informato sia gli israeliani che Hamas che finché ci sarà un rifiuto di negoziare un accordo in buona fede, non potranno continuare a mediare. Di conseguenza, l’ufficio politico di Hamas non serve più al suo scopo”, ha detto la fonte. L’emirato avrebbe deciso di non concedere più ospitalità al movimento palestinese su forte pressione degli Stati Uniti.

