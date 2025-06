Qatar, colloqui indiretti Hamas-Israele per tregua a Gaza

agenzia

Al Thani: 'I negoziati si terranno nei prossimi due giorni'

TEL AVIV, 24 GIU – “Hamas e Israele condurranno negoziati indiretti per un cessate il fuoco a Gaza nei prossimi due giorni”, ha affermato il primo ministro del Qatar Al Thani in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro libanese Nawaf Salam. Al Thani ha dichiarato di “sperare che Israele non approfitti della situazione con l’Iran per attaccare Gaza”. Lo riferiscono i media israeliani citando Reuters.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA