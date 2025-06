Qatar, ‘intercettati con successo i missili iraniani’

agenzia

'La base era stata già precedentemente evacuata'

ROMA, 23 GIU – “Le difese aeree del Qatar hanno sventato l’attacco e intercettato con successo i missili iraniani”. Lo riferisce su X il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari, aggiungendo “la ferma condanna dello Stato del Qatar per l’attacco alla base aerea di Al Udeid da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane”. La base, aggiunge il portavoce, “era stata evacuata in precedenza in conformità con le misure di sicurezza e precauzionali approvate”.

