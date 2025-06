Qatar vede ‘finestra di opportunità’ per una tregua a Gaza

agenzia

Mediatore: 'Sfruttare slancio dal cessate il fuoco con Iran'

DOHA, 28 GIU – Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar afferma che i mediatori stanno collaborando con Israele e Hamas per sfruttare lo slancio del cessate il fuoco di questa settimana con l’Iran e lavorare per una tregua nella Striscia di Gaza. “Se non sfruttiamo questa finestra di opportunità e questo slancio, sarà un’opportunità persa, come già accaduto di recente. Non vogliamo che accada di nuovo”, ha dichiarato Majed al-Ansari in un’intervista rilasciata all’Afp.

