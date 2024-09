Qe, benzina self scende sotto 1,8 euro al litro

agenzia

Prima volta da gennaio per il prezzo medio

ROMA, 03 SET – La media nazionale del prezzo praticato della benzina in self service scende sotto 1,8 euro/litro per la prima volta da fine gennaio. Lo fa sapere Quotidiano Energia con una nota nella quale si sottolinea che arretra leggermente anche la media nazionale del diesel self, tanto che per trovare livelli più bassi bisogna tornare al 9 giugno 2023. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso nuovamente in calo sulla verde e stabili sul diesel. Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,799 euro al litro (1,800 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,782 e 1,823 euro al litro (no logo 1,789). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,674 euro al litro (rispetto a 1,675), con i diversi marchi tra 1,658 e 1,696 euro al litro (no logo 1,665). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,945 euro al litro (1,947 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,872 e 2,029 euro al litro (no logo 1,849). La media del diesel servito è 1,820 euro al litro (contro 1,821), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,750 e 1,903 euro al litro (no logo 1,724). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,743 euro al litro (no logo 0,704). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,334 a 1,405 euro al kg (no logo 1,343).

