Qe, calano prezzi benzina, self sotto 1,8 euro al litro

agenzia

Prima volta dal 10 gennaio

ROMA, 10 MAR – Prosegue il calo dei prezzi sulla rete carburanti, con la media nazionale della benzina in self service che si porta sotto 1,8 euro al litro per la prima volta dal 10 gennaio. Lo comunica Quotidiano energia. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,798 euro al litro (1,807 la rilevazione del 6 marzo), con le compagnie tra 1,786 e 1,813 euro al litro (no logo 1,790). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,703 euro al litro (rispetto a 1,714), con i diversi marchi tra 1,691 e 1,718 euro al litro (no logo 1,696). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,940 euro al litro (1,950 il valore del 6 marzo).

