++ Qe, prezzo benzina a 1,811 euro al litro, minimo da gennaio +

agenzia

Diesel a 1,686 euro al litro, ai minimi da luglio 2023

ROMA, 26 AGO – Il prezzo della Benzina verde self cala ancora e tocca i minimi dal 30 gennaio a 1,811 euro al litro mentre il diesel, sempre self è scambiato a 1,686 euro al litro ai minimi dal 6 luglio 2023. Lo rileva Quotidiani Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 agosto. Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,958 euro al litro (1,980 la rilevazione del 9 agosto) mentre la media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,860 registrato prima della pausa estiva.)

