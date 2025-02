Quasi 5.000 donazioni per la campagna a sostegno dell’Oms

agenzia

Lanciata dopo uscita Usa. Tedros, "proteggere la salute altrui"

ROMA, 26 FEB – In poche settimane, quasi 5.000 persone da 140 Paesi hanno fatto una donazione in favore dell’Oms nell’ambito della campagna “1 Dollar 1 World”, lanciata all’indomani dell’annuncio dell’uscita degli Usa dall’organizzazione. La campagna “dimostra che in tempi di crisi, le persone, ovunque siano, possono unirsi e impegnarsi a proteggere e promuovere la salute degli altri”, ha detto in una nota il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’iniziativa è nata da un’idea di Tania Cernuschi, a capo delle unità ‘Immunization Vaccines & Biologicals’ e ‘Innovative Finance’ all’Oms. “Questa campagna è partita da una persona ma appartiene a tutti noi. È la dimostrazione che le persone possono fare la differenza e, insieme, siamo più forti”, ha affermato Cernuschi. Con questa iniziativa, spiega l’Oms, l’agenzia per la prima volta sta sfruttando il crowdfunding per supportare la sua missione. Si tratta di un cambiamento definito “strategico”, che “non solo rafforza l’impegno della comunità, ma si allinea anche con la strategia più ampia dell’Oms di diversificare le fonti di finanziamento”.

