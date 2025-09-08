Quattro operai morti sul lavoro gli incidenti a Roma, Monza, Torino e nel Catanese

agenzia

Torino, 8 set. Quattro incidenti mortali sul lavoro oggi, 8 settembre. A Roma, Monza, Torino e Riposto, in provincia di Catania, sono stati quattro gli operai a perdere la vita questo lunedì.

Un operaio è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava nel centro di Roma sulla banchina del Tevere, nei pressi di Piazza Trilussa. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. A quanto apprende l’Adnkronos, secondo le prime ricostruzioni tra i colleghi dell’operaio morto sul Lungotevere, si fa strada l’ipotesi che il decesso possa essere avvenuto per il ribaltamento del muletto. Il mezzo avrebbe urtato la rampa del camion che lo trasportava per poi rovesciarsi, schiacciando l’uomo.

Un altro operaio è morto questa mattina, intorno alle 11, in un’azienda a Monza. L’uomo, di 48 anni, ha subito un trauma da schiacciamento ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dagli operatori del 118, che ne hanno constatato il decesso sul posto.

Un uomo di 69 anni ha perso la vita questa mattina alle 7.30, in via Genova 87, a Torino. Da una prima ricostruzione, l’operaio è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto. Nell’ incidente è rimasta ferita anche una seconda persona che si trovava ai piedi della gru. Soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero, è stata trasportata in ospedale in stato di choc per aver assistito all’evento.

Un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato da una impalcatura a 8 metri di altezza a Riposto (Catania). Secondo una prima ricostruzione l’uomo, impegnato in una ditta di edilizia, sarebbe caduto mentre era su una impalcatura. L’operaio era impegnato nell’ampliamento dei capannoni.

La giornata di oggi conta anche altri due feriti. A Marano, nel novarese, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio 27enne sarebbe caduto dal cestello di una gru riportando ferite da codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.