Quattro volte battendo i record del mondo

Weichai Power ha rilasciato il primo motore diesel al mondo con un’efficienza termica della carrozzeria del 53,09%

TIANJIN, Cina, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ — Il 20 aprile 2024, la Conferenza mondiale sui motori a combustione interna 2024 è stata inaugurata a Tianjin, in Cina, e gli ultimi risultati tecnologici del settore sono stati presentati in pompa magna presso il sito dell’evento ——Il primo motore diesel al mondo con un’efficienza termica della carrozzeria del 53,09% sviluppato da Weichai Power, TÜV Süddeutsche Group, un’autorevole organizzazione internazionale di test, e China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., un’organizzazione di test professionale per motori a combustione interna in Cina, hanno rispettivamente rilasciato rapporti di prova sui prodotti e certificati di prova a Weichai Power, sottolineando che l’indice economico chiave dell’efficienza termica dei motori diesel ha stabilito un nuovo mondo registrare di nuovo.

Da quando il motore diesel è uscito 127 anni fa, i lavoratori scientifici e tecnologici globali hanno sempre considerato il miglioramento dell’efficienza termica come il sogno di una vita. Si tratta di un’ingegneria di sistema estremamente complessa, ed è anche un simbolo per misurare la forza complessiva del motore a combustione interna di un paese. Per molto tempo, il miglioramento continuo dell’efficienza termica del motore diesel è diventato un problema internazionale.

Dal 2015, Weichai Power ha istituito un team di ricerca scientifica sui motori ad alta efficienza termica composto da centinaia di giovani medici e migliaia di ingegneri. Ha collaborato con i cervelli più forti in patria e all’estero e con i partner industriali, universitari e di ricerca per svolgere ricerche tecniche e sfidare costantemente il limite. Il 16 settembre 2020, Weichai Power ha rilasciato per la prima volta al mondo un motore diesel con un’efficienza termica della carrozzeria del 50,23%; L’8 gennaio 2022, l’efficienza termica sarà nuovamente aumentata al 51,09%; Il 20 novembre 2022 sarà nuovamente innalzato al 52,28%, superando per la terza volta il limite, guidando l’aggiornamento tecnologico dell’industria globale dei motori a combustione interna.

Su questa base, dopo più di 500 giorni di concentrazione sull’affrontare le difficoltà, il team di ricerca scientifica di Weichai Power ha superato le quattro tecnologie chiave della tecnologia di combustione ad alta espansione, della tecnologia di pressurizzazione a flusso misto, della tecnologia di iniezione del carburante ad alta efficienza e della tecnologia di riduzione della resistenza aerodinamica e dell’attrito intorno ai quattro principali sistemi di combustione, aria, carburante e attrito. È la prima volta al mondo a superare la soglia del 53%, che equivale a correre entro 9 secondi in una gara umana di 100 metri. Nel processo di ricerca e sviluppo sono stati autorizzati 176 brevetti di invenzione e 68 brevetti per modelli di utilità.

Dirk von Wahl, CEO di TüV Süddeutsche Group North Asia, si è congratulato con Weichai tramite video. Ha detto che guardando alla scena globale, questo risultato è molto avanti, non solo l’incarnazione della forza della ricerca scientifica di Weichai, ma mostra anche la forza tecnica di Weichai nell’industria dei motori a combustione interna. Ci aspettiamo che questo risultato tecnologico aumenti gli obiettivi di picco delle emissioni di carbonio e di neutralità carbonica della Cina e lo sviluppo verde, e contribuisca anche allo sviluppo sostenibile dell’industria globale e al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni.

È stato riferito che secondo il calcolo dell’attuale numero di motori diesel in Cina, rispetto al livello di efficienza termica del 45%-46%, l’economia di un’efficienza termica del motore diesel del 53% può essere migliorata di circa il 14% e può risparmiare circa 31 milioni di tonnellate di olio combustibile e ridurre circa 97 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno. Secondo il calcolo che il trattore pesante percorre 250.000 chilometri all’anno, può risparmiare circa 12.000 litri di gasolio ogni anno. Attualmente, il prezzo di mercato del gasolio è di CNY 7,8 al litro, il che può far risparmiare circa CNY 98.000 ai proprietari di auto all’anno. Oltre al campo dei trasporti, questa realizzazione tecnica sarà applicata anche ai settori delle macchine edili, delle attrezzature agricole, delle navi, delle apparecchiature per la produzione di energia, ecc. in futuro, dando nuovi contributi allo sviluppo dell’economia e della società mondiale.

Tan Xuguang, vice presidente della Chinese Society for Internal Combustion Engines (CSICE), direttore del National Key Laboratory of Internal Combustion Engines and Power Systems e presidente di Weichai Power, ha affermato che Weichai Power ha battuto il record mondiale di efficienza termica dei motori diesel per quattro volte consecutive, grazie ai quasi 4.000 giorni e notti degli ingegneri Weichai. La raccolta di saggezza per affrontare i problemi chiave, la cooperazione aperta con le migliori università e istituti di ricerca scientifica del mondo e l’innovazione collaborativa con la catena industriale globale e la catena di approvvigionamento. Questo risultato appartiene a Weichai e appartiene all’industria globale!

