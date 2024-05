Quirinale: Alfonso Stigliani, i giorni del Covid e l’adolescente ritrova il rapporto con il padre**

agenzia

Roma, 27 apr. Alfonso Stigliani, 18 anni, residente a Matera, nuovo Alfiere della Repubblica, è un ragazzo che ha saputo reagire ai problemi familiari e al disagio scolastico che coinvolge tanti giovani, impegnandosi nella stesura di un libro, che è stato presentato al Salone internazionale del libro di Torino nel 2023. In queste pagine ha deciso di raccontare il periodo del Covid e di come questo gli sia servito per affrontare i suoi problemi di adolescente e per recuperare il difficile rapporto che aveva con il padre. Una vicenda struggente da cui emerge in tutta la sua potenza il valore dei rapporti familiari e l’importanza di chiedere aiuto quando si è in difficoltà.

