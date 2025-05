Quirinale: auguri Mattarella a comunità buddista per Vesak

agenzia

Roma, 24 mag. “Nella ricorrenza della festa che celebra le tappe più significative della vita del Buddha, sono lieto di far giungere gli auguri della Repubblica alle comunità buddiste per un felice e sereno Vesak. In un periodo storico caratterizzato da tensioni e crisi, possa questa festività contribuire ad alimentare la condivisione degli alti ideali che la animano e consolidare i valori – rispetto, tolleranza e solidarietà – fondamento della nostra comunità democratica e presupposto della convivenza pacifica tra le confessioni religiose e tra i popoli”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Vesak.

